Incidente alla rotatoria, scontro tra due auto: paura per una 14enne

JESI - Momenti di paura nel pomeriggio di ieri (mercoledì) a jesi, in via Minonna, dove all'altezza della rotatoria con via Macerata due auto si sono scontrate tra di loro. L'incidente, avvenuto in direzione Santa Maria Nuova, non ha per fortuna provocato feriti gravi. Paura solamente per una ragazzina di 14 anni che è stata portata in ospedale per degli accertamenti. Le sue condizioni comunque non preoccupano. Sul posto l'ambulanza della Croce Verde di Jesi e la polizia locale per tutti i rilievi del caso.