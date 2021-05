Incidente all'incrocio, coinvolte due auto: una donna finisce in ospedale

ESI - Scontro tra due auto, intorno le 8 di ieri mattina, in via Minonna, alla rotatoria con via Musone. Lo schianto è avvenuto tra una Fiat Punto, con alla guida una donna di 45 anni, ed una Mercedes, su cui viaggiava un uomo di 44 anni. Entrambi stanno bene e solo la conducente della Fiat è stata trasportata dalla Croce Verde di Jesi all'ospedale Carlo Urbani di Jesi per alcuni accertamenti. Sul posto anche la polizia locale.