L’auto si ribalta e si schianta sulla cabina del gas: sul posto arrivano i vigili del fuoco

Incidente stradale ieri sera in via Mattei. Per cause in corso di accertamento un'auto si è ribaltata su un fianco, ha colpito una recensione e una cabina in cemento con dei contatori di metano.

Le due persone che erano all’interno sono stati trasportate al pronto soccorso di Torrette dal 118. La squadra dei vigili del fuoco ha verificato che non vi fossero perdite di gas dai contatori di metano e ha messo la vettura in sicurezza. Sul posto la Polizia stradale per i rilievi.