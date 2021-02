Schianto pauroso contro l’albero, atterra l’eliambulanza: automobilista in ospedale 

L'uomo era cosciente al momento dell'incidente, poi è stato portato in eliambulanza in ospedale

Perde il controllo della vettura, la sua Panda esce di strada e si schianta contro un albero. Paura questo pomeriggio a Filottrano lungo via Marinuccia. L’automobilista, un 72enne del posto, è stato portato in ospedale in eliambulanza.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, l’uomo era cosciente al momento dell’incidente. Distrutta la vettura. Sul posto i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Osimo e i vigili del fuoco. Ancora da ricostruire le cause dell'accaduto.