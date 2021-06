Paura in via Maggini, frontale fra due auto: bambina di 3 anni al Salesi

ANCONA - Incidente stradale ieri sera, intorno le 22, in via Maggini dove due auto si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio una donna ed una bambina di appena 3 anni, trasportate rispettivamente all'ospedale regionale di Torrette ed al Salesi. Per fortuna nessuna delle due è in gravi condizioni. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona e l'automedica del 118.