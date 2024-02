ANCONA - Frontale tra due auto lungo via Maggini, in ospedale un'uomo di 81 anni. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la polizia municipale. Per i soccorsi è arrivata la Croce Gialla di Ancona e Croce Rossa insieme al 118. L'anziano è stato portato via in condizioni di media gravità. Dinamica da ricostruire.