Incidente da spavento, tre vetture coinvolte e una si ribalta: quattro feriti

ANCONA - Incidente questa mattina in via della Madonnetta. Una vettura si è ribaltata. Quattro le persone ferite. L'incidente, per cause ancora in corso di accertamento, ha coinvolto tre vetture. Uno dei veicoli non avrebbe rispettato la precedenza. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale, oltre ai mezzi del 118 con due ambulanzerispettivamente della Croce Rossa e Croce Gialla.