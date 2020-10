Schianto fra tre auto, allertati i soccorsi: traffico in tilt sulla Flaminia

Incidente sulla Flaminia, tre veicoli coinvolti e traffico in tilt.

E' successo poco fa all'incrocio con via Colle Ameno. Il traffico è fortemente rallentato, sul posto ci sono le pattuglie della polizia locale che stanno gestendo la circolazione e ricostruendo le cause dello schianto che ha coinvolto tre auto. Sul posto anche il 118, ma non ci sarebbero feriti.