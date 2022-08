Perde il controllo dell’auto, schianto pauroso lungo la Flaminia: ragazza in codice rosso

ANCONA - Perde il controllo dell’auto e si schianta con un’auto in sosta. La ragazza, 23anni, è stata portata a Torrette in codice rosso avanzato. L’incidente è avvenuto alle 3,30 di questa notte lungo via Flaminia, al confine tra Ancona e Falconara.

Le cause e la dinamica sono in fase di accertamento da parte della polizia stradale di Fabriano, intervenuta per i rilievi. Sul posto anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area, oltre al 118 e alla Croce Gialla di Ancona.