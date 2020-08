Fa inversione lungo via Flaminia, travolta una moto: centauro sbalzato sull'asfalto

ANCONA - Paura oggi pomeriggio lungo via Flaminia, all'altezza del by pass che conduce in via Mattei. Una Citroen, condotta da un turista greco, ha fatto inversione per prendere la bretella verso il porto dorico, tagliando la strada ad una moto che viaggiava nella stessa direzione.

Ad avere la peggio è stato il centauro che è stato sbalzato a terra. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona e l'automedica che lo hanno trasporato in ospedale con un codice di media gravità. Per fortuna non è in pericolo di vita.