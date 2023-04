L' auto impazzita sfonda la recinzione della ferrovia: paura sulla Flaminia

ANCONA - I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 13:30 circa in via Flaminia a Torrette di Ancona per un’auto finita contro la recinzione in cemento che divide la strada dalla ferrovia. A bordo il solo conducente, che è stato soccorso dal personale del 118. La squadra sul posto ha messo in sicurezza il veicolo e rimosso la recinzione in cemento dai binari. Il traffico ferroviario è stato interrotto fino alle ore 14:30 circa. Sul posto la Polizia Locale e personale delle ferrovie.