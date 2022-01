Travolto sulla Flaminia, infermiere di 28 anni in gravissime condizioni

ANCONA - E' in condizioni disperate l'infermiere di 28 anni, originario di Chieti, investito nella serata di ieri mentre si trovava in via Flaminia, ad Ancona. Per cause ancora in fase di accertamento il giovane è stato centrato in pieno da un mezzo ed è stato sbalzato sull'asfalto. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno soccorso e trasportato al vicino ospedale regionale di Torrette con un codice di massima gravità.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO