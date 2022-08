ANCONA - Schianto frontale oggi pomeriggio lungo via Flaminia, all’incrocio con via Conca. In ospedale sono finiti due ragazzi svizzeri, entrambi a Torrette in codice giallo. Una ragazza incinta, che era sull’altra auto, è stata portata al pronto soccorso del Salesi. Sul posto la Croce Gialla di Ancona.