Perde il controllo e finisce contro il guardrail: l'auto è distrutta. Corsa in ospedale per un 57enne

ANCONA - Incidente stradale ieri sera lungo via Flaminia, all'altezza della Palombella. Un uomo di 57 anni ha perso il controllo della sua auto ed è finito contro il guardrail. Nello schianto l'auto è andata completamente distrutta.

Sul posto i vigili del fuoco, la polizia e gli operatori della Croce Gialla di Ancona. Quest'ultimi hanno preso in cura il ferito e lo hanno trasportato in ospedale con un codice di media gravità. Per l'uomo un grande spavento ma per fortuna no è in pericolo di vita.