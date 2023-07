ANCONA - Suv contro monopattino questa mattina in via Fiorini, in ospedale la 26enne nigeriana che guidava il mezzo a due ruote. L'incidente è avvenuto intorno alle 6,45 per cause in fase di accertamento. Sul posto la Croce Gialla e il 118. La giovane è stata portata in ospedale con un codice rosso.