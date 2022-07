Schianto da paura tra due scooter, mezzi distrutti e paletti divelti: i centauri sbalzati sull'asfalto

ANCONA - Stavano viaggiando lungo via della Pergola quando, all'altezza del semaforo, si sono scontrati e sono stati sbalzati sull'asfalto. Si tratta di due centauri, di 56 e 17 anni, a bordo dei rispettivi scooter. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona e la polstrada. I due motociclisti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale: ad avere la peggio il 17enne che ha riportato dei problemi al bacino. Per il 56enne soltanto qualche graffio e tanto spavento.