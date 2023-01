Paura per un ragazzo, sbanda e finisce contro il guardrail nei pressi della scuola

ANCONA - Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 15.30, nei pressi di via Del Conero, poco distante dalla scuola. Un ragazzo ha perso il controllo della propria auto ed è finito contro il guardrail. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che lo hanno soccorso e trasportato in ospedale con un codice di media gravità. I soccorritori, intervenuti con l'ausilio dell'automedica, non hanno escluso che si possa essere trattato di un malore. A supporto per la messa in sicurezza dell'area anche i vigili del fuoco.