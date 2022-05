Con l'auto fanno filotto di paletti, poi lo schianto contro il muro: coppia in ospedale

ANCONA - Incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato in via Alcide de Gasperi. Per cause in fase di accertamento un'auto ha prima centrato alcuni paletti e poi ha fermato la sua marcia schiantandosi contro un muretto. A bordo del mezzo una coppia, rispettivamente di 50 e 40 anni. E' successo poco dopo le 3.

Sul posto l'automedica del 118, la Croce Gialla di Ancona e la polizia stradale per tutti gli accertamenti del caso. Per i due automobilisti soltanto un grande spavento ma, per fortuna, nessuna grave conseguenza. Entrambi sono stati portati in ospedale per accertamenti.