Incidente stradale, coinvolte tre auto: vetture distrutte, atterra l’eliambulanza

I Vigili del Fuoco sono intervenuti ieri sera alle 19,15 a Jesi, in via Clementina, per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento due vetture si sono scontrate frontalmente all'altezza della rotatoria con via Fontedamo. La Squadra di Jesi intervenuta con un’autobotte e un mezzo 4x4 ha collaborato con i sanitari del 118 per l'estrazione delle persone coinvolte nell'incidente.

Tre persone sono rimaste ferite, una è stata trasportata con l'eliambulanza all'Ospedale Regionale di Torrette di Ancona. La Strada Provinciale è rimasta chiusa al traffico per il tempo necessario alla messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche la Polizia di Stato e la Polizia Locale di Jesi.



