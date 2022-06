Pauroso in incidente, donna incastrata tra le lamiere: coinvolto anche un bambino

CASTELBELLINO - Incidente tra tre auto, in ospedale due conducenti e paura per un bambino di tre anni. Sul posto, in via Clementina, sono intervenuti i mezzi della Croce Verde di Jesi oltre all’automedica, ai vigili del fuoco e ai carabinieri per i rilevamenti. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso (ora riaperta).

Il piccolo sta bene. A rimanere ferite sono state la mamma e la donna che guidava un'altra vettura. Quest'ultima è uscita da sola dall'abitacolo dove era rimasta incastrata in un primo momento. Entrambe sono state portate al Carlo Urbani di Jesi, in codice giallo.