Travolto da un'auto e sbalzato a terra. Paura per un 44enne anconetano: l'uomo è in ospedale

ANCONA - Incidente questa mattina attorno alle 11 in via Bersaglieri d’Italia: un 44enne anconetano a bordo del suo scooter, mentre andava in direzione asse, è stato urtato da un’auto condotta da una donna che ha svoltato improvvisamente a sinistra. Lo scooterista è stato centrato e scaraventato a terra. A prestare il primo soccorso è stato un milite della Croce Rossa che era di passaggio per un altro servizio. Il 44enne è stato poi preso in cura dall'equipaggio della Croce Gialla, caricato sulla barella e portato in ambulanza all'ospedale di Torrette in codice giallo per un trauma cranico e traumi alla gamba. Non è in pericolo di vita.