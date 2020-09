Scontro in via Ascoli Piceno, uomo di 35 anni finisce in ospedale

Scontro fra due auto questa mattina intorno alle 9,30 in via Ascoli Piceno dove si sono scontrate 2 auto, parrebbe frontalmente. Coinvolte 2 persone: la prima un uomo di 35 anni rimasto ferito e trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Torrette dall’ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Per fortuna le sue condizioni non sono preoccupanti.

Praticamente illeso un anziano che conduceva l’altro veicolo, che ha rifiutato anche il ricovero. Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 e la polizia locale.