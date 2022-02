Si schianta contro l'auto in sosta, gente per strada: «Il boato di un palazzo che crolla»

JESI - Ubriaco al volante, schianta la sua auto contro una vettura in sosta. E’ successo poco dopo la mezzanotte in via Ancona. Gente in strada, diverse decine di persone: «Il boato assomigliava a quello di un palazzo che cadeva» hanno raccontato alcuni residenti.

L’uomo, 45enne jesino, è stato portato in ospedale dall'ambulanza della Croce Verde di Jesi. Codice giallo. Non era collaborativo con i soccorritori. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.