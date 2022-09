Moto contro auto, centauro 17enne sbalzato a terra: grave

ANCONA - Moto contro auto, il centauro 17enne è stato portato in gravi condizioni a Torrette. L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio all'incrocio tra via Alpi e via Appennini.

La dinamica è ancora tutta da ricostruire e accertare. Sul posto il 118 e la Croce Gialla di Ancona. Il giovane è stato portato in ospedale in codice rosso avanzato, anche se da quanto risulta non sembra in pericolo di vita.