Incidente tra due auto, ragazzi in ospedale e traffico in tilt

ANCONA - Incidente tra due auto in via Albertini. Due vetture si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. In ospedale sono finiti due ragazzi, un 21enne e una 33enne. Sul posto la Croce Gialla di Ancona, il 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. I feriti non sembrano in gravi condizioni, ma si sono registrati forti disagi al traffico in direzione del centro città.