Moto si schianta sulla Variante, padre e figlio in gravi condizioni

Perde il controllo della moto e finisce per scontrarsi contro il guardrail. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di sabato lungo la Variante della SS16, in direzione Aspio. Ad avere la peggio il conducente del motociclo, un uomo di 52 anni, oltre a suo figlio di 14 anni che viaggiava insieme a lui.

Entrambi residente in Abruzzo, sono stati prima soccorsi dagli operatori della Croce Gialla di Ancona e Camerano, per poi essere trasportati in codice rosso in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco, l'automedica del 118 e le forze dell'ordine per dirigere la viabilità.