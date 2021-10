Perde il controllo alla guida, finisce con l’auto nel campo

Esce di strada e, per cause ancora da accertare, l’auto finisce in un campo. Per fortuna è stato solo un gran spavento per l’automobilista, uscito illeso dal veicolo.

La segnalazione è arrivata ai Vigili del fuoco intorno all’ora di pranzo. Sul posto è stata inviata una squadra per mettere in sicurezza la vettura e recuperarla con una gru. La polizia municipale dovrà ricostruire le cause dell’accaduto

