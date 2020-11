Al volante completamente ubriaco, si schianta contro le auto in sosta: denunciato 

Si era messo al volante dopo aver bevuto troppo, si è schiantato con la sua auto contro le vetture parcheggiate in via Esino.

E’ successo ieri sera e per il 43enne dominicano, trovato con un tasso alcolemico di 1,2 grammi per litro, è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Patente ritirata.