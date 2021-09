Prima l'incidente poi l'alcol test: 71enne sorpresa ubriaca alla guida

Coinvolta in un incidente, viene trovata ubrica alla guida dai carabinieri. E' quanto accaduto venerdì 10 settembre. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile sono intervenuti in via Marconi, ad Ancona, dove si era verificato un incidente stradale. Per fortuna nello scontro c'erano solo feriti lievi.

I carabinieri, nello svolgimento dei rilievi, hanno subito intuito come la conducente, 71enne del posto, che guidava una delle auto coinvolte potesse aver abusato di alcol. Così è stata sottoposta ad accertamento etilometrico. L'esito è stato impietoso: tasso pari a 1.24 g/l e patente ritirata.