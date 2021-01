La squadra dei pompieri ha collaborato per estrarre i due feriti a bordo della Panda e messo in sicurezza i veicoli coinvolti

I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 7,30 nel comune di Trecastelli per un incidente stradale avvenuto lungo la strada della Bruciata con due auto convolte. La squadra dei pompieri ha collaborato per estrarre i due feriti a bordo della Panda e messo in sicurezza i veicoli coinvolti. Sul posto 118, Polizia e Carabinieri.