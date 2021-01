Sbanda e si ribalta, paura per il conducente: sul posto i soccorsi

TRECASTELLI - I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di ieri, intorno le ore 16:00, Trecastelli in via San Pellegrino per un incidente stradale. Coinvolta un'auto con a bordo solo il conducente che, per cause ancora in fase di accertamento, è si è ribaltata. I pompieri hanno messo in sicurezza l'auto e controllato eventuali perdite dall'impianto a gas istallato sul mezzo. Sul posto anche il 118 per soccorrere l'automobilista.