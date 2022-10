Torna a casa sul trattore con la famiglia, il mezzo si ribalta: Enzo muore, la moglie gravissima 

CERRETO D'ESI - Tornava a casa a bordo del trattore insieme alla moglie e al figlio quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato e lo ha schiacciato. Per Enzo Carlucci, 79 anni, non c’è stato nulla da fare. Gravissima la moglie, di 70 anni, ricoverata all’ospedale di Torrette. Illeso il figlio. Cause e dinamica ancora da ricostruire, ma il veicolo non si è sfrenato come sebrava in un primo momento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Cerreto d’Esi, oltre ai sanitari del 118 con l’eliambulanza. La famiglia aveva, secondo quando si apprende, aveva terminato un lavoro nei campi e stava tornando a casa.