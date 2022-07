Scende dal traghetto ma si ribalta tra i ponti: l'auto è distrutta

ANCONA - Incidente oggi poco dopo le 13,15 in banchina Giovanni Da Chio, al porto. Mentre si trovava alla guida del mezzo, per cause ancora da accertare, il turista ha perso il controllo dell'auto mentre stava scendendo dal ponte principale al piano sottostante. Si è ribaltata durante le operazioni di sbarco alla banchina 15.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ancona in collaborazione con i loro colleghi del Distaccamento Nautico. Hanno recuperato l’auto e messo in sicurezza la zona. La vittima dell'incidente è stata soccorsa dal personale sanitario e portata dall'ambulanza della Croce Rossa di Ancona in codice giallo presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Torrette per accertamenti. Avrebbe riportato un trauma cranico e diverse escoriazioni. Sul posto anche la Capitaneria di Porto. L'auto ha riportato evidenti danni alla carrozzeria.