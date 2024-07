L'impatto con l'auto e la moto che scivola per metri, Alessio muore a 25 anni. Comunità sotto choc

TRECASTELLI - Con la sua moto stava viaggiando lungo la strada provinciale che collega Trecastelli a Mondolfo. Poco dopo le 16 di ieri l'impatto con un'auto ed il volo sull'asfalto. Per lui, Alessio Diamantini, operaio di 25 anni, non c'è stato nulla da fare. Il giovane, residente a San Lorenzo in Campo, sarebbe morto sul colpo. Quando gli operatori del 118 sono intervenuti hanno subito capito che per Alessio ormai non c'era più niente da fare.

La dinamica, ancora da chiarire, è al vaglio dei carabinieri. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la moto condotta da Alessio abbia centrato la parte posteriore della macchina che stava svoltando. A bordo del veicolo un uomo di circa 40 anni, rimasto illeso. Nelle scorse ore sono stati ascoltati alcuni testimoni che hanno assistito al tragico incidente.