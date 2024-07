Diretto a Torrette per delle visite mediche, ha un incidente e finisce al pronto soccorso

ANCONA – Un uomo di 66 anni diretto all’ospedale di Torrette, dove aveva in programma alcune visite, è sì finito all’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, ma al pronto soccorso. L’automobilista infatti, lungo il tragitto, ha perso il controllo del proprio veicolo per motivi ancora in fase di accertamento, finendo per abbattere una colonnina dell’Enel prima di terminare lo schianto sul marciapiede, all’incrocio tra via Togliatti e via Sacripanti. L’episodio si è verificato attorno alle 7,30 e sul posto è intervenuta la Croce Gialla.