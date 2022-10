Schianto a Torrette, mezzi distrutti e automobilista in ospedale: sul posto i soccorsi

ANCONA - Incidente stradale nelle scorse ore in vai Esino, all'altezza del circolo per gli anziani di Torrette. Per cause in fase di accertamento due auto si sono scontrate tra di loro. Ad avere la peggio il conducente della Fiat Panda che è finito in ospedale con un codice di media gravità. Lamentava dei dolori alla schiena ma non è grave. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona.