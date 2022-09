Non si accorge dell’ambulanza ed effettua inversione di marcia: tamponamento alla stazione

ANCONA- Tamponamento che ha dell’incredibile quello avvenuto stamattina – 21 settembre – dalle parti della stazione ferroviaria in piazza Rosselli.

Un’ambulanza, in sirena e con medico a bordo diretta all’ospedale di Torrette, ha tamponato una vettura (una Renault Clio) guidata da una signora che non avvedendosi dell’ambulanza alle sue spalle ha effettuato inversione di marcia favorendo l’impatto. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone a bordo dei veicoli.