Tamponamento a catena, due donne finiscono in ospedale

ANCONA Tamponamento a catena questo pomeriggio in via Grotte a Posatora, due donne sono state portate in ospedale dalla Croce Gialla di Ancona. L'incidente ha coinvolto quattro veicoli.

Secondo una prima ricostruzione, un furgone ha tamponato i veicoli che lo precedevano. L'incidente è avvenuto intorno alle 18 nei pressi del cimitero. Sul posto anche la polizia municipale per i rilievi.