Tamponamento lungo la via Flaminia tra due auto, c'è un ferito: sul posto i soccorsi

FALCONARA MARITTIMA – L’impatto tra le due auto, particolarmente violento, è avvenuto nel pomeriggio attorno alle 17.30. A restare coinvolte due vetture che procedevano in direzione nord verso Falconara: una Kia ha tamponato un’Audi, la cui conducente - un donna di 40 anni - è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette dal personale sanitario della Croce Gialla per accertamenti, ma le sue condizioni non sembrano destare preoccupazioni.

Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale, che ha effettuato il rilievi del caso.