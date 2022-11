ANCONA - Tamponamento in via Albertini questo pomeriggio. Per cause ancora da accertare, la macchina guidata da una donna di 73 anni ha tamponato una vettura condotta da una 23enne. Sul posto, per i rilievi, la polizia municipale. Entrambe sono state portate in pronto soccorso con un codice di media gravità dalla Croce Gialla 73 anni golf 23 anni.