Tamponamento choc, vola dallo scooter e sfonda il lunotto della macchina: grave un 54enne

SENIGALLIA – L’impatto, violento, lo ha fatto volare dal mezzo che conduceva facendolo schizzare come un proiettile verso la macchina che lo precedeva. Paura nel tardo pomeriggio di ieri lungo la Strada Statale Adriatica Sud, per un tamponamento avvenuto davanti alla Gelateria Brunelli. A rimanere coinvolti una Vespa ed una Fiat Puma, centrata in pieno dal ciclomotore mentre stavano viaggiando in direzione Ancona.

Sulla base di una prima ricostruzione, la macchina sarebbe stata in procinto di svoltare, ma per cause ancora in fase di accertamento (tra le ipotesi al vaglio un cambio di direzione della macchina, o un attimo di distrazione di chi guidava il mezzo a due ruote) il conducente della Vespa – un 54enne di Ostra – non è riuscito ad evitare l’impatto, scontrandosi con l’auto e volando contro il lunotto sfondandolo con la testa. Il casco allacciato ha fortunatamente evitato il peggio, ma l’uomo – il quale viaggiava in compagnia di un’altra persona – ha comunque riportato un trauma cranico e diverse fratture, per cui si è reso necessario il trasporto in codice rosso presso l’ospedale regionale di Torrette. Sul posto anche l’eliambulanza e la polizia locale che ha effettuato i rilievi e ripristinato in seguito la circolazione.