Tamponamento sulla statale: tir contro autobus, 8 feriti tra passeggeri e conducenti

Terribile tamponamento questa mattina alle 11,50 sulla Statale 16, all'altezza del McDonald's di Osimo, tra un camion e un autobus. Secondo le prime ricostruzioni il mezzo Conerobus su cui viaggiavano 15 persone si trovava nei pressi della fermata, all'altezza dell'incrocio con via dell'Industria, quando all'improvviso un tir che viaggiava verso Osimo gli è piombato addosso. Il camion, dopo aver impattato il mezzo, è finito con la parte frontale in un fosso adiacente la strada. Circolazione interrotta tra la rotatoria nuova di Osimo stazione e via Sbrozzola e il traffico è stato deviato dalla polizia locale nelle vie limitrofe.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Croce rossa, l'eliambulanza, tre pattuglie della polizia locale di Osimo, i carabinieri di Castelfidardo e il personale Anas. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere l'autista del camion che è rimasto ferito nell'impatto. Sul posto è intervenuta anche l'eliambulanza ma l'uomo è stato portato via terra all'ospedale regionale di Torrette. In totale sono 8 i feriti, compreso il camionista e l'autista del bus, trasportati in codice rosso: quattro all'ospedale regionale di Torrette e quattro all'ospedale di Osimo. Per fortuna non sembrerebbero in pericolo di vita.

Salva per miracolo e totalmente illesa una donna di 48 anni, Jelena Soskic, che qualche istante prima dello schianto era scesa da quell'autobus: «Stavo per rientrare al lavoro, sono ancora sotto choc. Non saprei dire se il bus era appena ripartito o se invece era fermo. Ricordo solo di aver alzato gli occhi e di aver sentito un botto enorme. Sentivo i passeggeri urlare e l'autista del camion era bloccato tra le lamiere. Sanguinava. Per fortuna all'interno dell'autobus non c'erano molte persone, visto che con il Covid la capienza dei mezzi è ridotta. E' stata una fortuna».