Tamponamento vicino alla stazione, in ospedale anche una 15enne

ANCONA - Tamponamento nei pressi della stazione centrale, in ospedale due persone. Si tratta di una donna di 45 anni e una ragazza di 15. L'incidente è avvenuto questa mattina. Entrambe sono state portate in ospedale dalla Croce Gialla, ma non sono in gravi condizioni. Dinamica in corso di accertamento da parte della polizia locale.