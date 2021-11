Tamponamento tra auto, traffico in tilt sulla Statale: due in ospedale

Tamponamento tra due auto, traffico in tilt lungo la Statale Adriatica. L’incidente è avvenuto introno alle 18,20 all’altezza dell'Aspio.Due i feriti, portati via in ambulanza. Non sembrerebbero in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti l'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce Gialla di Camerano, oltre ai Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area. Dinamica in corso di accertamento da parte della Polizia Locale.

(foto: Teodora Stefanelli)