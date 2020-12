Tamponamento nella galleria del Risorgimento, intera famiglia in ospedale

ANCONA - Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, intorno le 16.30, all'interno della galleria del Risorgimento. Per cause ancora in fase di accertamento due auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento. Tre le persone ferite, un uomo, sua moglie ed il loro neonato. Il marito è stato portato all'ospedale regionale di Torrette, mentre la donna ed il loro figlio al Salesi. Per fortuna tutti stanno bene e non sono in pericolo di vita. Disagi invece al traffico, in direzione Ancona Centro.

Sul posto 2 ambulanze della Croce Gialla di Ancona, l'automedica del 118 e 5 pattuglie della polizia municipale per i rilievi del caso e per regolare la viabilità.