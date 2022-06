Violento incidente in Superstrada, il furgone si ribalta e investe due operai: strada chiusa e traffico in tilt

JESI - Incidente sulla Superstrada 76: a quanto riporta l'Anas per cause ancora da chiarire un furgone si è ribaltato e ha investito due operai che lavoravano in quella zona. il traffico è ripreso alle ore 14 ma restano rallentamenti e disagi. La strada è stata chiusa in direzione Fabriano e le auto vengono fatte uscire allo svincolo di Monte Roberto. Sul posto due eliambulanze, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Fa sapere l'Anas: «Sulla strada statale 76 “della Val d’Esino” è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Fossato di Vico, a causa di un incidente verificatosi al km 50,600 in località Monte Roberto in provincia di Ancona. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Monte Roberto al km 50,750. L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un furgone che si è ribaltato ed ha investito due operai. Il personale Anas e le Forze dell’ordine sono sul posto per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la transitabilità appena possibile».

Servizio in aggiornamento