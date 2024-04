Scontro tra due vetture, a bordo due bambini trasportati in codice rosso al "Salesi"

ANCONA – Lo scontro nel primo pomeriggio, lungo via Flaminia. Per cause ancora da accertare, una macchina che procedeva in direzione sud, nei pressi dell’incrocio con via Berti ha tamponato una Skoda nella quale viaggiava una famiglia, con papà e mamma più un neonato ed una bambina di quattro anni. Immediati i soccorsi del personale sanitario, così come il trasporto dei bimbi all’ospedale “Salesi” per accertamenti, in codice rosso precauzionale vista la dinamica dello scontro. Sul posto la Croce Rossa, la Croce Gialla e la polizia per i rilievi del caso. Nessuna particolare conseguenza causata dall'incidente per gli occupanti delle macchine.