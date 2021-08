Tamponamento due tra auto, paura per un bimbo di 4 anni

Paura in piazza Rosselli, zona stazione. Erano le 15,45 di mercoledì 4 agosto quando, lungo la corsia diretta verso il centro di Ancona, due auto sono rimaste coinvolte in un incidente.

Nel tamponamento ferite due persone: un 35enne e suo nipote di 4 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari e la Polizia Locale per i rilievi del caso. ll bambino è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Salesi con l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Stessa sorte per l'uomo che è stato portato a Torrette. Per fortuna le loro condizioni non sembrerebbero gravi.