Tamponamento tra due auto, alla guida una 26enne incinta: in ospedale

Grande spavento per una giovane 26enne incinta. Era alla guida della sua auto quando, in via strada vecchia del Pinocchio, ad Ancona, è stata coinvolta in un tamponamento. Sul posto è intervenuta la Croce Gialla di Ancona che ha trasportato la giovane in codice giallo al pronto soccorso ginecologico del Salesi. La Polizia Locale, invece, si è occupata dei rilievi di legge per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.



Paura al volante anche per un uomo di 60 anni che è finito all'ospedale regionale di Torrette per una crisi respiratoria. E' successo questa mattina, verso le 11,30. L'uomo era alla guida della sua macchina in via Cadore quando ha iniziato ad accusare un malore. Per fortuna il conducente ha avuto la prontezza di accostare l’auto, mentre qualche passante ha allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Gialla di Ancona insieme all’automedica. Il 60enne è finito all’ospedale regionale di Torrette con un codice rosso.