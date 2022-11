Ancora un incidente sull'Asse, tamponamento fra tre auto: due persone in ospedale

ANCONA - Tamponamento sull'Asse, anche questa volta l'incidente è avvenuto all'altezza dell'uscita per l'Università. Tre veicoli si sono scontrati stamattina per cause ancora in fase di accertamento lungo la carreggiata in direzione Baraccola. Sul posto la Croce Gialla di Ancona e l'automedica del 118. Due persone sono finite in ospedale con un codice di media gravità.